Mulher desorientada ameaça funcionários de UPA em Marataízes

Na noite do último domingo (17), uma mulher desorientada, precisou ser contida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da Cidade Nova, em Marataízes.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), a mulher gritava desorientada, aparentando sinais de embriaguez, deixando os funcionários com medo.

De acordo com a GCM, a mulher estava sendo medicada pelos profissionais de saúde, mas por medidas de segurança da própria paciente e dos funcionários, a GCM foi acionada, para apaziguar a situação.

A mulher foi contida, medicada e a situação foi controlada pela Guarda Civil Municipal de Marataízes.

