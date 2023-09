Pista fica interditada após batida entre duas carretas na BR 101

Uma carreta ficou com a frente completamente destruída após bater na traseira de outra na tarde desta sexta-feira (8), BR 101, na altura de Rio Novo do Sul, Sul do Estado.

De acordo com informações da concessionária que administra a rodovia, Eco 101, a equipe foi acionada por volta das 12h10, para atender uma ocorrência envolvendo duas carretas, no km 390, sentido sul. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção.

A faixa ficou totalmente interditada e foi liberado às 15h20. Ninguém ficou ferido.