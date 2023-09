Poder Legislativo debate editais para teatro no Espírito Santo

Em uma semana mais curta, por conta dos feriados do Dia da Independência do Brasil (7 de setembro) e do aniversário de Vitória (8 de setembro), a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) terá um debate sobre as políticas culturais em formato de edital para o teatro. Para falar sobre o assunto, a Comissão de Cultura receberá o presidente da Federação Capixaba de Teatro (Fecate), Wilson Coelho, na terça-feira (5), no Plenário Judith Leão, às 9 horas.

O convidado explica que o objetivo da reunião é “provocar” a realização de uma audiência pública, abrangendo demais setores da cultura como música, fotografia, cinema, literatura e artes visuais. “Estamos nos preparando para mostrar para o governo que existe uma enorme demanda do setor e que os editais não estão dando conta, eles funcionam como um funil”, afirma Wilson Coelho.

O presidente da Fecate entende que o governo é quem precisa se adaptar à demanda da sociedade, e não o contrário. A garantia de direitos para os produtores culturais é outro assunto que será abordado na reunião, que contará também com a presença de representantes de outras áreas.

Segundo Wilson Coelho, o governo do Estado investe algo próximo de 0,2% da arrecadação de impostos e das receitas oriundas do Fundo de Participação dos Estados (FPE) em cultura, valor muito abaixo da previsão, que é de 1,5%.