Prefeitura faz mutirão para emitir identidade de pescadores em Marataízes

A Prefeitura de Marataízes, juntamente da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Trabalho, em parceria com a Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, realizou no último sábado (15), a coleta de dados para emissão das Carteiras de Identidade (RG).

O projeto tem como objetivo atender as comunidades específicas de Marataízes, prioritariamente os pescadores que possuem digitais sensibilizadas.

O mutirão foi na Colônia de Pescadores do Pontal, onde foram atendidos mais de 20 pescadores na parte da manhã do último sábado.

“Precisamos manter movimentos como esse, garantir o acesso ao documento básico, que é o RG, e levar cidadania e dignidade aos que historicamente contribuem com a economia de nossa cidade”, afirmou o Secretário Municipal de Pesca e Aquicultura, Elizeu Machado Estevão.

Outros mutirões realizados anteriormente ofertaram esse serviço até as localidades do interior, realizando um atendimento especializado aos pescadores, e também agricultores, que precisam e não tem a possibilidade de estar se documentando.

