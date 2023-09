PRF apreende carga ilegal com mais de 46 mil litros de cerveja na BR-101

Na noite do último domingo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu uma carga de 46.827 litros de cerveja ilegal, na altura do km 152 da BR-101, em Linhares.

Segundo a PRF, os agentes abordaram um caminhão Scania com placas do estado de Santa Catarina, atrelado a um reboque tipo baú com placas de mesma procedência. O condutor de 42 anos, ao ser perguntado sobre a documentação da carga e seu destino, alegou que seguia para o estado de Minas Gerais e que a empresa responsável estaria em processo de emissão da referida da nota fiscal.

A PRF afirmou que durante a entrevista policial, acabou confessando que a origem da mercadoria seria a cidade de Teresina e que o destino final seria Vitória e que a carga, de fato, não possuía nenhum tipo de documentação fiscal.

Durante a revista no baú do caminhão, foram encontradas pelos federais 8.250 caixas com 99.000 latas de 473 ml da bebida, totalizando 46.827 litros de cerveja.

Com a constatação do crime de não tributação da carga a PRF acionou a Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo (SEFAZ/ES), para a tomada das providências legais e encaminhamento da carga à Receita Estadual.