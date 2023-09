PRF apreende carreta com 33 toneladas de excesso de peso no ES

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na madrugada desta quinta-feira, 21, no município da Serra/ES um caminhão que transportava rochas ornamentais com 33 toneladas de excesso de peso. A carga também não possuía a documentação fiscal exigida por lei.

Por volta das 4h da manhã, no km 251 da BR-101, agentes da PRF em fiscalização de trânsito e combate à criminalidade, abordaram uma carreta Scania carregada com dois blocos de pedra ornamental. Ao desconfiarem do excesso de peso que o veículo transportava, ordenaram que o condutor se encaminhasse para uma balança rodoviária próxima ao local da fiscalização. Após a pesagem, ficou constatado o excesso de peso de 33 toneladas. O motorista, ao ser indagado sobre a nota fiscal das rochas, o mesmo confessou que não havia nenhum documento referente àquela carga.

O caminhão, que foi multado por excesso de peso, ficou retido no pátio da Unidade Operacional PRF da Serra/ES aguardando o transbordo da carga e a apresentação das notas fiscais referentes ao produto. A Secretaria de Fazenda – SEFAZ/ES também foi notificada dada a condição irregular do material apreendido, condição essa que configurou a prática de crime fiscal.