PRF prende suspeito e recupera moto clonada durante blitz na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante blitz de combate à criminalidade no km 276 da BR-101, na altura do município de Serra, recuperou na manhã de quarta-feira (27), uma moto Honda, com placa clonada e com seus sinais identificadores adulterados.

De acordo com a PRF, a moto era conduzida por um homem de 22 anos, quando os agentes deram ordem de parada para fiscalização. Durante a checagem, os agentes perceberam que as numerações de chassis e motor tinham sinais de remarcação e que as originais coincidiam com os de outra motocicleta com uma outra numeração de placa.

Ao aprofundar a verificação, os federais localizaram nos sistemas informatizados um Boletim Unificado Policial, feito por uma revendedora de motocicletas do estado de Santa Catarina, que alegava possuir uma moto com a mesma numeração de placa, que a mesma se encontrava em exposição no salão de sua loja, porém, já teria recebido 37 notificações de trânsito do município da Serra.

Diante de tais informações e indícios e pela suposta prática de clonagem veicular, os policiais encaminharam motocicleta e condutor à 3ª Delegacia Regional da Serra para os procedimentos do flagrante.

De janeiro a agosto de 2023, já foram apreendidos 51 veículos adulterados que circulavam nas rodovias federais que cortam o estado do Espírito Santo.