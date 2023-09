PRF prende suspeito e recupera veículo na BR-101, em Itapemirim

Policiais rodoviários federais, em fiscalização no km 414 da BR-101, no município de Itapemirim, recuperaram um veículo adulterado durante blitz da Operação Terminus, feita pela PRF. A operação visa combater a criminalidade nas rodovias federais.

Na manhã desta quinta-feira, 21, uma equipe da PRF efetuava uma fiscalização com foco no combate à criminalidade, quando abordaram uma motocicleta Honda de cor vermelha. Durante a abordagem, o condutor, um homem de 19 anos, alegou não possuir nenhum documento do veículo, logo após foi verificado que o motorista também não tinha CNH e ao ser perguntado sobre a procedência do veículo, informou que havia comprado de uma pessoa desconhecida.

Ao prosseguir com a fiscalização, a PRF identificou que o lacre da placa estava rompido e a etiqueta de identificação veicular estava suprimida, assim os federais aprofundaram a verificação, por conta dos sinais identificadores. Por fim, ficou constatado que o veículo apresentava indícios de adulteração na numeração do chassi e do motor, sendo que a numeração original suprimida e regravada impediu que fosse feita a identificação do veículo original.

Diante de tudo isso, foi constatado, a ocorrência de adulteração de sinais identificadores do automotor. Suspeito e veículo foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim, para as providências do flagrante.

De janeiro a agosto de 2023, a PRF teve 165 casos de veículos adulterados e retirados das rodovias federais, que cortam o estado do Espírito Santo, uma média de mais de 20 veículos por mês.