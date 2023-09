PRF recupera mais um veículo roubado em em cidade do ES

Na última sexta-feira (15), durante uma fiscalização no km 140 da BR-101, em Linhares, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou veículo que havia sido roubado no município na Serra há quase três anos.

A PRF informou que agentes que estavam em ronda no trecho, deram ordem de parada a um Hyundai HB20 de cor branca e com placas do Espírito Santo.

De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu em razão de já haver denúncia do proprietário de um veículo com aquelas características e com aquela mesma numeração de placa que estaria recebendo multas naquela região, locais esses que jamais teria passado.

Durante verificação aos sinais identificadores do veículo, a PRF informou que foi constatado que todos apresentavam sinais de remarcação. Ao se identificar a numeração verdadeira da placa daquele automóvel, descobriu-se que o mesmo havia sido furtado na Serra 14 de outubro de 2020.

Diante dos fatos narrados, o condutor foi conduzido ao Delegacia de Polícia de Linhares para as providências do flagrante pela suposta prática do crime de receptação.