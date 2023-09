PRF recupera veículo roubado há quase três anos no ES

Na última quinta-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, durante um patrulhamento ostensivo com foco no combate à criminalidade na BR-101, uma moto que tinha sido roubada há quase três anos.

De acordo com a PRF, a ação ocorreu próximo ao km 67, perímetro urbano do município de São Mateus, dentro da operação Terminus. A moto Honda Biz 125, cor rosa, com placa de Linhares, estava parada às margens da rodovia, e era conduzida por um homem.

Durante a abordagem, em consulta aos elementos de identificação do veículo, os agentes verificaram que estavam íntegros e que pertenciam a outra motoneta, porém com declaração de furto, em 29/12/2020, no município de São Mateus.

O condutor afirmou que a moto foi adquirida pelo valor de R$ 4.000,00 em um anuncio de site de relacionamento. Disse que estaria na posse do bem há aproximadamente dois anos.

Diante dos fatos narrados configurarem o crime de receptação de veículo, o condutor e veículo foram encaminhados para a Delegacia Regional de São Mateus, para a tomada dos demais procedimentos legais cabíveis.