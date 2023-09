Procon realiza negociação de dívidas a partir desta segunda (11)

Começa nesta segunda-feira (11), a Semana de Negociação de Dívidas do Procon Serra. Promovido até a próxima sexta-feira (15) pela Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, o evento vai reunir empresas dos mais variados segmentos: bancos, financeiras, telefonia, energia, água, etc., que estarão disponíveis para promover renegociações e parcelamento de dívidas de moradores da Serra.

A ação será realizada das 9h às 16h, no Procon Municipal da Serra, localizado no Pró-Cidadão, na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, bairro Portal de Jacaraípe e celebra o aniversário do Código de Defesa do Consumidor.

No total serão 18 empresas presentes no mutirão. Diariamente, serão distribuídas 40 senhas por empresa participante, resultando em mais de 700 atendimentos por dia. É importante que os interessados compareçam com documento de identificação e todos os recibos, faturas, contas ou contratos que comprovem a dívida a ser negociada.

A expectativa é que essa edição da Semana de Negociação ultrapasse os números da ação realizada no ano passado, quando foram registrados 1.283 atendimentos a consumidores e o volume negociado de R$ 1.835.223,61 em descontos, que em alguns casos chegaram a 99%.

A secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Lilian Mota, fala dos objetivos do evento e lembra dos resultados que a renegociação oferece à população. “Ao permitir que os beneficiados possam recuperar as condições de obter crédito, asseguramos o acesso a bens e serviços essenciais, cumprindo nossa promessa de garantir direitos básicos à população”.

Novidade

Uma novidade deste mutirão de renegociação será a possibilidade de substituir lâmpadas bulbo incandescentes, halógenas ou fluorescentes compactas por lâmpadas LED, mais modernas e econômicas. A iniciativa é da concessionária de energia EDP do Espírito Santo e é exclusiva para clientes com conta de luz na classificação residencial.

Para participar, basta apresentar uma conta de energia recente, documento de identidade e levar as lâmpadas antigas. Cada pessoa poderá trocar até seis lâmpadas ineficientes por LED gratuitamente.

Relação das empresas participantes na Semana de Negociação de Dívidas do Procon Serra:

1) EDP BRASIL

2) CESAN

3) DACASA FINANCEIRA

4) AGORACRED

5) BANESTES

6) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

7) BANCO DO BRASIL

8) BRADESCO

9) ITAÚ

10) AGIBANK

11) BMG

12) CETELEM

13) BANCO PAN

14) BANCO BV

15) TELEFÔNICA BRASIL (VIVO)

16) CLARO

17) OI

18) BANCO SANTANDER