Projeto realiza oficina de edição de imagens com alunos de Cachoeiro

Os alunos do 8º ano do ensino fundamental de seis escolas de Cachoeiro de Itapemirim, EMEBs Prof. Deusdedit Baptista, Jenny Guárdia, Luiz Marques Pinto, Profª. Gércia Ferreira Guimarães, Monteiro Lobato e Colégio Jesus Cristo Rei, que participam do Programa Cuidar Mais 2023, iniciaram a oficina de Edição de Imagem para a finalização dos vídeos sobre boas práticas sustentáveis produzidos para o Cine BRK Sustentável.

As atividades foram realizadas na última segunda-feira (4), na sede da BRK, no bairro Ilha da Luz. A oficina de edição dos vídeos teve a supervisão do fotógrafo Thiers Turini, do Studio Matri, e da analista de Comunicação da BRK, Milena Camporez. No encontro, os estudantes repassaram o conteúdo dos vídeos, receberam orientações técnicas sobre construção de roteiro, direção, captação e edição de imagens e outros temas relacionados à produção audiovisual, necessários para transformar o material em um vídeo com definição para exibir no cinema.

Segundo Milena Camporez, também foram apresentadas informações sobre preservação do meio ambiente, diferença entre rede coletora de esgoto e drenagem pluvial, descarte de resíduos na rede coletora de esgoto, importância do tratamento da água, entre outros temas que foram abordados nos vídeos selecionados.

“A oficina é uma etapa importante do programa, porque proporciona aos alunos conhecerem as ferramentas utilizadas para edição de vídeos, envolvendo a parte de organização de roteiro, montagem e refinamento da imagem e do som. Essa etapa ainda permite aos alunos conhecerem e vivenciarem o resultado das boas práticas sustentáveis registradas nos vídeos e que podem ser replicadas em outras comunidades”, afirma.

As próximas oficinas acontecem no dia 26 de setembro, na EEEFM Prof. Petronilha Vidigal, no distrito de Itaoca, e no dia 28, na EMEB Luiz Semprini, localizada em Pacotuba. Após essa fase, os vídeos serão finalizados e exibidos durante o Cine BRK Sustentável, previsto para ocorrer no mês de novembro, em uma das salas do Cine Ritz (Perim Center), com a presença de representantes das escolas, alunos, familiares e convidados.

O professor de geografia do colégio Jesus Cristo Rei, Lucas Pastro Guimarães, afirma que os alunos adoraram a experiência de conseguir profissionalizar seus vídeos e que eles ficaram felizes com as dicas do fotógrafo e o carinho de toda equipe BRK. “O audiovisual hoje, para eles, é uma ferramenta que desperta muito interesse, principalmente por conta das redes sociais. O que mais chamou a atenção do grupo foram os detalhes referentes a informações como posicionamento, luz e áudio, que fazem toda a diferença na hora da comunicação”, diz Lucas.

Ainda de acordo com o professor, apesar de trabalhosa, a atividade contou com o empenho e o interesse dos alunos. “Eles fizeram o vídeo com as ferramentas que tinham e pesquisaram sobre edição para finalizá-lo, buscando a excelência. Além de trazer mais responsabilidade ambiental, a participação no programa trouxe um sentimento de pertencimento ao gravar pela cidade e proporcionou a experiência de aprender mais sobre as produções audiovisuais”, avalia.

Para a pedagoga da EMEB Monteiro Lobato, Pâmella Cardoso, a participação no Programa Cuidar Mais tem sido uma rica experiência para os estudantes. É uma maneira, segundo ela, para incentivar a reflexão de questões ligadas ao meio ambiente, como o desperdício.

“Eles gostaram muito da oficina, foi algo que agregou bastante para o grupo. Os alunos aprenderam e estão animados com a produção do vídeo. Eles se envolveram tanto e se empenharam em apresentar o material perfeito que optaram por refazer as imagens, já que o primeiro vídeo não ficou satisfatório na visão deles. Agora, estão empolgados com a chegada do dia do Cine BRK”, comenta a pedagoga.