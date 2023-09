Proposta prevê aumento de segurança de ciclistas no Espírito Santo

O crescente número de acessos à ciclovia da Vida, localizada na Terceira Ponte, inaugurada no mês de agosto, levantou o debate sobre a segurança de ciclistas no trânsito. Para evitar acidentes e tornar a prática cada vez mais segura, o deputado estadual João Coser (PT) apresentou a Indicação Parlamentar nº 2345.

No documento, o deputado requer que o Governo do Estado intensifique, em todo o território capixaba, mas, principalmente, na Ciclovia da Vida, a realização de campanhas educativas e de orientação para ciclistas abordando as normas de circulação e condutas.

De acordo com João Coser, o objetivo de sua proposta é promover um trânsito mais seguro para ciclistas, pedestres e motoristas. “É importante que os ciclistas tenham conhecimento das regras que existem para assegurar o convívio saudável e a segurança no trânsito. Os cuidados vão desde o uso de equipamentos de segurança até a atenção às normas de circulação, conduta e segurança disciplinadas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pelas Resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).”

Coser comemora a implantação de novas ciclovias e o aumento de ciclistas. “Em menos de um mês, a Ciclovia da Vida já registrou mais de 30 mil acessos, isso prova o interesse do capixaba em adotar hábitos mais saudáveis e de contribuir com a melhoria da mobilidade em nossas cidades e com a sustentabilidade ambiental. Temos que incentivar essa prática e ao mesmo tempo aumentar a realização de ações educativas para assegurar um tráfego seguro e reforçar os cuidados de todos que usam a bicicleta como meio de transporte ou mesmo lazer”.

Dicas de segurança em ciclovias

Cheque as condições da bicicleta (altura do banco, freios, pneus e corrente);

Use sempre capacete e óculos, para proteção da cabeça e olhos;

Pedale com as duas mãos no guidão;

Utilize obrigatoriamente ciclofaixas, ciclovias ou acostamentos;

Onde não houver esses espaços delimitados, use a borda da pista, no mesmo sentido dos demais veículos;

Sinalize com os braços a mudança de direção;

Mantenha distância segura da lateral dos veículos estacionados;

Mantenha velocidade compatível com a via e com o trânsito local;

Atravesse a rua somente na faixa de pedestre (lembrar-se de descer da bicicleta para atravessar na faixa);

Tenha cuidados especiais em condições adversas, como chuva, aclives, declives, tipos de pavimentos, cruzamentos, buracos, pontos cegos de visão;

Em caso de acidente, é obrigatório prestar socorro imediatamente;

Quando estiver em grupo, ande sempre em fila única;

Nunca pegue carona na traseira de ônibus e caminhões.