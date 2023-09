Secult reabre inscrições de profissionais para Comissões Julgadoras

A Secretaria da Cultura reabre, nesta sexta-feira (08), o período de inscrições do Edital de Seleção de profissionais que vão compor as comissões julgadoras de futuros editais do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) nas áreas de Patrimônio Cultural, Literatura e Incentivo à Leitura, Cultura Digital e Diversidade Cultural.

As inscrições estarão abertas do dia 08 até o próximo dia 27 de setembro, via Mapa Cultural ES.

Os profissionais das comissões terão a competência de analisar o conteúdo dos projetos inscritos nos Editais atribuir pontuação aos projetos, apresentar suas considerações e pareceres, participar de reuniões presenciais ou via internet, preencher e assinar formulários e outros documentos de registro da avaliação e pontuação dada ao projeto, definidos pela Secult.

A Secult enfatiza que quem já foi selecionado em 2021 não precisa se inscrever, todos continuam aptos até 2025. Os profissionais indicados pelas pessoas jurídicas selecionadas nesta etapa de reabertura de inscrições deste Edital serão habilitados para fazer parte das Comissões Julgadoras correspondentes à especialidade escolhida, nos futuros Editais a serem publicados pela Secult, até 30 de março de 2025. Reiterando que o prazo de vigência é de 03 anos, contados a partir da publicação do resultado final da seleção da primeira etapa.

Confira o link com o edital e os anexos AQUI

As inscrições serão na plataforma do Mapa Cultural.

Mais informações pelos telefones (27) 3636-7115 ou 3636-7116.