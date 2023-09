Serviço de internet no interior do ES entra na mira do Poder Legislativo

A situação e a qualidade dos serviços de telefonia e internet oferecidos no Estado do Espírito Santo foram tópicos de discurso de cobrança feito pelo deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) na sessão desta terça-feira (12). O parlamentar avisou na tribuna que solicitou ao par Alexandre Xambinho (PSC), presidente da CPI das Licenças, um aditivo para que o colegiado discuta também a concessão de telefonia.

“Vários distritos do Espírito Santo não têm até hoje, século XXI, acesso à internet ou à telefonia. Tenho certeza que todos os municípios têm distritos sem acesso”, criticou.

Mazinho foi categórico em dizer que as empresas operam mal e tratam o consumidor com desrespeito. “Peguei o relatório final da CPI da Telefonia desta Casa, de 2013, e li duas vezes. Por incrível que pareça os problemas são os mesmos 10 anos depois”, lamentou.

O tucano lembrou que não é barato ter internet no Estado. “É uma vergonha que (…) todas essas empresas tratem o consumidor no Espírito Santo muito mal. Eu acho que essa Casa precisa se mobilizar novamente”, conclamou.

Mazinho ainda sugeriu que, caso necessário, seja ajuizada uma ação civil pública para apurar a conduta das empresas. “ (…) do jeito que está, é uma vergonha, passa ano, você não tem antena no interior e as que têm não funcionam, parece que [as operadoras] só ganharam”.