Suspeito de furto é detido e carro recuperado pela Guarda Municipal

Guarda Municipal de Vitória (GCM), prendeu na última sexta-feira (15), um suspeito, que transitava com veículo roubado e possuía seis passagens pelo crime de furto, que estava em liberdade provisória desde fevereiro, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória.

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCM), informou que uma caminhonete que havia sido levada de uma empresa, na Serra, foi detectado pelo Cerco Eletrônico da capital. A informação foi repassada aos agentes do Grupo de Apoio Operacional (GAOp) e, em menos de 15 minutos, o veículo foi recuperado e o suspeito detido.

A GCM informou que durante a abordagem, descobriram que, bandidos teriam invadido uma empresa, por um buraco que fizeram na parede do local.

De lá, levaram a caminhonete. Assim, que o veículo entrou em Vitoria, o Cerco Eletrônico repassou a informação para a guarda, que agiu rapidamente, verificando ainda, que o homem possuía seis passagens pela polícia.

O detido foi levado para a Delegacia Regional de Vitória e o veículo devolvido ao proprietário.

