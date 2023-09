VÍDEO | Caminhão e ônibus colidem no centro de Cachoeiro

Na tarde desta quinta-feira (21), um caminhão e um ônibus bateram no centro de Cachoeiro de Itapemirim. O acidente causou transtornos aos motoristas no local e chamou a atenção de quem passava pelo local.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), o ônibus descia na rua Rui Barbosa pela faixa da esquerda, e o caminhão na mesma rua pela faixa da direita, sentido a avenida Beira Rio. Ao fazer a manobra, os dois acabaram colidindo.

Informações sobre feridos não foram repassadas até o momento. A avenida precisou ficar interditada por alguns minutos, causando transtornos no trânsito. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

