Alegre chega em sua 5ª edição da Mostra de Qualidade de Café

Na última sexta-feira (6), a Praça Elias Simão, conhecida como “Praça do Pico da Bandeira”, foi palco da 5ª Mostra de Qualidade de Café de Alegre-ES.

O objetivo da mostra é identificar, conhecer e promover os agricultores que produzem café arábica e café conilon de qualidade e fortalecer a cafeicultura do município.

A mostra foi promovida pela Prefeitura Municipal de Alegre, juntamente com a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural, em parceria com a Sala do Empreendedor, com apoio do Incaper e Caparaó Jr.

Esta mostra foi muito mais do que uma simples celebração do café, foi reconhecimento e valorização dos que o produzem uma vez que a ação também incentiva a adesão à produção de cafés de qualidade.

A intenção é expandir o mercado com a larga produção de café. Durante o evento, estiveram alegrenses e seus familiares, produtores rurais e visitantes de cidades vizinhas. A noite foi alegrada com uma atração musical, espaço kids, praça de alimentação, além de gustação de cafés.