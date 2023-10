Alegre participa da abertura da Copa Sesport no estádio Kléber Andrade

Na última quarta-feira (11), o município de Alegre esteve presente na cerimônia de abertura da COPA SESPORT 2023, no Kléber Andrade organizada pelo Governo do Estado do Espírito Santo.

Estiveram presentes, representando Alegre, o Secretário de Cultura, Turismo e Esportes, o Diretor de Esportes e dois atletas de nossa Seleção, campeã na edição anterior, em 2022.

Na ocasião, a comissão de Alegre, recebeu os uniformes e materiais para a participação nesse ano, em busca do nosso Bicampeonato!

Leia também: Alegre chega em sua 5ª edição da Mostra de Qualidade de Café

O primeiro jogo da copa, para a Seleção de Alegre, será contra a equipe de Ibitirama. Os jogão são de ida e volta, sendo o primeiro confronto fora de casa no próximo dia 15, domingo. A volta será dia 21, mas fique tranquilo, em nossas páginas serão informados horários e resultados, como no ano anterior!

Sua torcida será mais uma vez é muito importante para que impulsionemos nossos atletas em busca, novamente, do título!