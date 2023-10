Anchieta ultrapassa a meta de vacinação contra a raiva

A Prefeitura de Anchieta ultrapassa a meta de vacinação de animais contra a raiva no Dia D da campanha, realizada no último sábado (30). A cobertura vacinal esperada pelo Ministério da Saúde era de 80% do número de animais fixado pelo órgão para 2023. Anchieta já chegou a 104% desse número. A meta deste ano era imunizar 5.800 animais.

A campanha ocorreu em quatro pontos: no Centro de Convivência da Praça do bairro Alvorada; na ESF Centro 3 (Nova Esperança); na Praça São Pedro; e no Laboratório Central, ao lado do Centro de Especialidades Unificadas (CEU).

Quem perdeu a data da visita no seu bairro e ainda não conseguiu vacinar seu pet, deve procurar o serviço de vacinação de rotina, às quartas-feiras, na Vigilância Ambiental (prédio do antigo Caps). O horário de funcionamento é das 8h às 11h e das 13h às 15h.

Anote as próximas datas da campanha:

Iriri (Microárea 1) – dia 07/10

Planalto – 21/10

Maembá- 28/10

Recanto do Sol- 04/11