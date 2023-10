Batida entre carro e caminhões mata um e deixa dois em estado grave na BR-101

Um acidente que aconteceu na tarde desta segunda-feira (16), por volta das 14h, entre um carro e dois caminhões deixou uma pessoa morta e duas em estado grave no km 172 da BR-101, em Aracruz.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada por volta das 14h15 para atender a ocorrência de uma batida entre um carro Renault Sandero prata e dois caminhões.

A pista precisou ser interditada por alguns minutos para o trabalho da perícia e da equipe do Samu. No momento, trânsito segue fluindo no sistema pare e siga.

A dinâmica do acidente não foi informada. Mais informações em instantes.

Fotos: Divulgação/PRF