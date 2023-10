Câncer de mama: Dr. Bruno destaca políticas de prevenção no ES

O início do Outubro Rosa – mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e tratamento do câncer de mama – foi destaque entre os pronunciamentos dos deputados na sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) desta segunda-feira (2).

O presidente da Comissão de Saúde, deputado Dr. Bruno Resende (União), citou dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) que indicam que este ano a doença vai atingir mais de 70 mil mulheres em todo o país.

Ele lembrou que há programas e políticas públicas para o diagnóstico precoce, capazes de proporcionar a cura em mais de 90% dos casos. “Mulheres de 50 a 69 anos precisam fazer a mamografia bilateral pelo menos a cada dois anos, segundo o Ministério da Saúde”, alertou.

A deputada Janete de Sá (PSB) reforçou o alerta feito por Dr. Bruno Resende, ao anunciar que estava se deslocando até o Palácio Anchieta para participar da cerimônia oficial de lançamento do Outubro Rosa no estado.

“É importante que as mulheres façam o autoexame, tocando as mamas para ver se há alguma alteração, caroço ou nódulo. É preciso também fazer o teste de mamografia, aproveite que estamos no Outubro Rosa e o faça”, apelou.