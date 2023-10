Capixabas resgatados da guerra em Israel chegam ao Espírito Santo

Um casal capixaba e a filha de três anos, resgatados pela Força Aérea Brasileira (FAB), em Israel, desembarcaram no Espírito Santo, nesta quinta-feira (12).

Após momentos de tensão por causa da guerra entre o país e o partido Hamas, Edinardy Nascimento, 35 anos, e Rayani Nascimento, 32, puderam finalmente respirar aliviados.

“Passando aqui para agradecer a Deus, acima de tudo. A cada amigo, a cada familiar, que dedicou um tempo de oração. Estou a caminho do aeroporto agora, para matar aquela saudade, que estava grande. Ansioso por esse momento”, disse Edinardy, que antes de chegar ao solo capixaba passou pelo aeroporto do Rio de Janeiro e São Paulo.

A família estava na capital israelense, Tel-Aviv, desde o dia 28 de setembro. A expectativa era de que a viagem durasse cerca de uma semana, mas os planos foram adiados por causa dos conflitos, que começaram no último sábado (7).

