Carga Segura: confira o desfecho da operação realizada em Cachoeiro

Na manhã e durante a tarde desta terça-feira (31), o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), em operação conjunta com a Secretaria da Fazenda, o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e equipes do 9º batalhão, realizaram mais uma edição da Operação Rodovia Segura, com objetivo de fiscalizar condições de veículos pesados e suas cargas.

Leia também: VÍDEO | Acidente entre caminhão e carros deixa BR-101 interditada em Piúma

De acordo com a BPTran, a operação aconteceu no município de Cachoeiro de Itapemirim, próximo à localidade de Duas Barras, no km 05. Ao todo, foram abordados 110 veículos e realizados 41 testes de alcoolemia, sem nenhum resultado positivo para ingestão de álcool.

Além desses, foram confeccionados 61 autos de infração, sendo que as principais irregularidades registradas foram: veículos em mau estado de conservação, gerando elevado risco a outros usuários da via; licenciamento em atraso; placas ilegíveis; equipamentos obrigatórios inoperantes; CNH vencida e transitar com carga acima das dimensões permitidas.

Leia também: Família procura pai e filho desaparecidos em Marataízes

Os proprietários terão o prazo de até 30 dias para regularizarem a situação dos veículos recolhidos. As operações Rodovia Segura e Carga Pesada continuarão a acontecer em todo Estado.