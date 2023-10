Família procura pai e filho desaparecidos em Marataízes

A família de Douglas Juvêncio da Fonseca, de 28 anos e David Ferreira da Fonseca, de 7 anos, está desesperada atrás de notícias do pai e filho que desapareceram na tarde da última segunda-feira (23), em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da irmã de Douglas, Beatriz contou que ele e o filho moram sozinhos na cidade e os vizinhos disseram que o irmão sofreu uma tentativa de homicídio dentro da própria residência. Ela relatou que a casa onde o irmão mora foi invadida e estava toda revirada na tarde do desaparecimento.

O filho de Douglas, David, chegou a ir para a escola pela última vez. Lá passou mal e Douglas foi a escola para buscá-lo. Depois disso, eles não foram mais vistos.

Beatriz disse ainda que foram até o Instituto Médico Legal (IML) para reconhecer um corpo que havia sido encontrado no canavial em Marataízes, porém, este já tinha sido entregue a família.

A família de Douglas entraram em contato com a reportagem pedindo ajuda porquê eles não tem nenhuma informação sobre os seus entes queridos. “Já são nove dias que eles estão desaparecidos”, disse Beatriz.

A família compareceu até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro e registrou um boletim de ocorrência.

Caso alguém tenha visto Douglas e David, a família pede que entre em contato pelos telefones:

Beatriz (irmã) – (28) 99901-2313

Daiane (irmã) – (21) 97925-4483

Ligue somente se tiverem informações sobre os desaparecidos.

