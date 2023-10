Criminoso na lista dos mais procurados do Espírito Santo é preso pela PRF

Apontado como um dos criminosos mais perigosos do Espírito Santo, José Maria Araújo, vulgo “Zé Maria”, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta segunda-feira (16), durante patrulhamento de rotina em São Mateus, no Norte do Estado. Zé Maria, que responde pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas, figurava na lista dos 10 mais procurados pelo sistema criminal capixaba.

Segundo a PRF, durante uma fiscalização de rotina, policiais rodoviários federais desconfiaram e deram ordem de parada a um veículo sedan de cor branca, com placas de Cariacica, que retornava de viagem de Porto Seguro. Ao vistoriar o automóvel e seus ocupantes, foi percebida a semelhança do condutor com o tal criminoso procurado pela Justiça e polícia do Espírito Santo. No entanto, o suspeito ainda apresentou um documento falso, mas acabou reconhecido pelos agentes.

Leia também: https://aquinoticias.com/2023/10/envolvido-em-varios-crimes-jovem-de-19-anos-e-preso-pela-5a-vez-em-itapemirim/

ttps://aquinoticias.com/2023/10/policia-prende-suspeito-de-homicidio-no-espirito-santo/

Os federais, então, passaram a realizar uma verificação mais detalhada na identidade do indivíduo e acabaram por descobrir que o condutor era, de fato, José Maria de Araújo, conhecido pela alcunha de “Zé Maria”, foragido do sistema penitenciário, detentor de três mandados de prisão em aberto e que figura entre os dez criminosos mais procurados do Estado. Durante a averiguação de sua identidade, o mesmo ainda conseguiu danificar propositalmente um aparelho celular que levava consigo.

Segundo a polícia, Zé Maria é chefe do tráfico de drogas no bairro Santa Rosa em Cariacica e membro da organização criminosa do Bairro da Penha, sendo considerado a principal liderança dessa facção naquela cidade. Também é responsável por diversos homicídios ocorridos nos confrontos armados entre as comunidades de Santa Rosa e Porto Novo.

Após a confirmação da sua real identidade, o criminoso foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São Mateus para a apresentação do flagrante.