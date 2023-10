Carro roubado é recuperado pela Guarda Municipal em Cachoeiro de Itapemirim

Um carro que havia sido roubado na noite do último sábado (21), próximo a um Shopping e foi recuperado pela Guarda Civil Municipal (GCM) no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da GCM, a equipe recebeu alerta do Setor de Videomonitoramento sobre um veículo HB20 de cor branca, que foi registrado como roubo às 02h53 na Avenida José Félix Chein. Guardas municipais se deslocaram até o local em preventivo para abordagem de recuperação.

Leia também: Homem é preso por tentativa de homicídio no bairro Aquidaban em Cachoeiro

O Videomonitoramento deu a localização do trajeto para a equipe em tempo real dos locais de passagem. O veículo foi encontrado abandonado e trancado na Rua Nilton Ribeiro Rosa., no mesmo bairro.

Através do cadastro do proprietário, a guarnição se deslocou ao endereço da vítima que acompanhou a equipe até o veículo e, após, foram conduzidos até 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

O veículo foi encaminhado para o pátio credenciado pelos agentes de trânsito, ficando a disposição da Polícia Civil (PC) para perícia e após liberação para proprietário.