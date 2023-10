Mês das crianças: confira a programação do fim de semana em Castelo

O Dia das Crianças em Castelo vai ser comemorado, neste domingo (15), e a prefeitura convida as crianças para um dia muito especial, repleto de surpresas, brincadeiras e muita alegria.

A grande festa começa, a partir das 12h, no Parque Beira Rio, e toda a família está convidada.

A festa contará com muitos brinquedos, um mini parque, torneio de pescaria infantil, picolés para refrescar a criançada, hora da recreação com a Tia Kiki e show com Trio Sol maior.

Vale lembrar que o evento é gratuito e especialmente para as crianças e seus familiares.