Corpo é encontrado em canavial na zona rural de Marataízes

Um corpo ainda não identificado foi encontrado na tarde desta quarta-feira (25), em meio a um canavial em Canaã, na zona rural de Marataízes.

Segundo informações da Polícia Civil (PC), a perícia foi acionada por volta das 12h14 para uma ocorrência de encontro de cadáver na zona rural, mas não deu detalhes sobre o sexo da vítima e nem a circunstância de como ocorreu a morte.

O corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

De acordo com as autoridades policiais, a ocorrência está em andamento.

