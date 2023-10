GCM recupera ferramentas de construção furtadas em escola de Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) recuperou na manhã da última terça-feira (24), materiais de construção que havia sido furtada dentro da escola Zilma Coelho Pinto, no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a GCM, a equipe recebeu informações do Ciodes para atender uma solicitação de furto de materiais de construção que pertence a uma empresa terceirizada prestadores de serviços a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (PMCI).

No local, o responsável pela obra informou que várias ferramentas foram furtadas. Uma policorte, uma máquina de solda, uma lixadeira, vários cabos elétricos e outras ferramentas variadas.

No deslocamento, a equipe foi acionada por um indivíduo que disse que duas pessoas estavam caminhando pela rua Bernardo Horta com várias ferramentas nas mãos dentro de um saco plástico. Ao serem questionados sobre os materiais, os indivíduos alegaram que os materiais era deles e que iriam vender em uma obra atrás da Rodoviária.

Em contato com a Central de Vídeomonitoramento, foi avistado próximo a um restaurante os dois indivíduos. A responsável pela obra reconheceu as ferramentas furtadas.

Diante do fato, a mesma foi orientada a registrar o fato na delegacia e os dois suspeitos foram encaminhados ao DPJ de Cachoeiro de Itapemirim.

Foto: Divulgação/GCM

