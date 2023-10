Deu ruim! Três são presos com motos roubadas e adulteradas na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal prendeu no final da tarde de segunda-feira (30) três homens que circulavam juntos em duas motocicletas na altura do km 251 da BR-101, na Serra. Uma das motos tinha restrição de roubo, era conduzida por um homem armado com um revólver e levava na carona um fugitivo do sistema penitenciário do ES. A outra moto estava com a numeração de chassi e motor adulterados.

Agentes da PRF, que realizavam fiscalização de combate à criminalidade, deram ordem de parada as duas motos que trafegavam juntas na região. Ao realizarem a revista nos ocupantes da primeira motocicleta, já encontraram na cintura do condutor um revólver calibre .32 com seis munições no tambor. Após consulta aos sistemas da PRF, descobriram que a tal moto tinha registro de roubo no município de São Mateus. Descobriram também que o carona era procurado pela polícia e justiça capixabas.

Ao fiscalizarem a segunda moto e consultarem os dados nos sistemas, os federais concluíram que o veículo se tratava de um clone veicular, com adulteração nas numerações de chassi e motor.

Os três homens e as duas motocicletas foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra para as medidas cabíveis do flagrante.