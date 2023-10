Fim da Linha: PRF realiza fiscalização em ônibus de transporte público no ES

A Polícia Rodoviária Federal, no bojo da Operação Fim da Linha – Coletivo Seguro, realizou a 4ª fase da ação com a fiscalização dos ônibus do transporte público da Região Metropolitana. A operação foi em conjunto com a Guarda Municipal da Serra e Polícia Civil do ES. Na noite dessa sexta-feira, 27, a blitz foi no km 271 da BR-101 na Serra.

Durante a atividade, foram abordados diversos ônibus de diversas linhas e sensibilizados centenas de passageiros. O objetivo da iniciativa da PRF é inibir os assaltos a ônibus naquela região e ofertar à população uma maior segurança ao utilizarem os coletivos.

Segundo dados do Governo do Estado do ES, 11 passageiros são assaltados, em média, por dia nos ônibus que circulam na Grande Vitória e as cidades com maior número de registros são Serra, Vitória, Cariacica e Vila Velha, respectivamente.