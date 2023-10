ES realiza entrega de uniformes e materiais esportivos para a Copa Sesport

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, na tarde desta quarta-feira (11), a entrega de uniformes e materiais esportivos para os municípios participantes da edição 2023 da Copa Sesport de Futebol Amador. O evento aconteceu no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, e também contou com a presença do secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, e de representantes das equipes participantes.

Ao todo, 64 municípios receberam os kits, que contêm dois jogos completos de uniformes, duas bolas, duas redes e cinco camisas para a comissão técnica.

“O futebol é muitas vezes olhado como um esporte de alto desempenho, mas assim como eu, muita gente gosta de jogar uma bolinha de vez em quando. É o futebol amador que integra as comunidades, incentiva à saúde e não pode passar despercebido pelo poder público. Quando temos uma política de ajudar os atletas amadores, incentivamos cada vez mais a prática do esporte. Temos obras de equipamentos esportivos em todo o Estado, como os campos Bom de Bola, além da construção e reforma de quadras e campos society”, afirmou o governador.

O secretário Nunes comentou sobre os esforços realizados para que seja uma edição memorável. “É com satisfação que entregamos os uniformes para todos os municípios participantes. Estamos ansiosos para ver os jogos emocionantes que estão por vir. Todos nós estamos trabalhando para que esta seja uma edição memorável e cheia de espírito esportivo da Copa Sesport”, disse.

A Copa Sesport vai contar com quase 3 mil atletas, distribuídos em 92 times de diferentes municípios do estado, sendo 64 equipes na disputa masculina e 28 na feminina. Nesta edição, a participação feminina é a grande novidade e vai acontecer pela primeira vez na história da competição.

O torneio terá início no dia 14 de outubro, com finais únicas no Estádio Estadual Kleber Andrade, no dia 16 de dezembro. Para acessar a tabela de jogos da Copa Sesport, clique aqui.

A disputa será, mais uma vez, regionalizada e no formato “mata-mata”, em jogos de ida e volta com premiações para os três melhores times classificados. O município que ficar com o terceiro lugar na competição vai receber, além de medalhas e troféus, um trator cortador de grama.

Já o segundo colocado será premiado com troféus, medalhas, um trator cortador de grama e uma academia popular, ou multiexercitador, a escolha do município. O grande campeão vai faturar troféus, medalhas, uma academia popular ou multiexercitador, a escolha do município, além de uma van.

Confira a lista dos municípios participantes:



MASCULINO:



Afonso Cláudio; Água Doce do Norte; Águia Branca; Alegre; Alfredo Chaves; Alto Rio Novo; Anchieta; Apiacá; Baixo Guandu; Barra de São Francisco; Boa Esperança; Brejetuba; Cariacica; Castelo; Colatina; Conceição da Barra; Conceição do Castelo; Divino de São Lourenço; Domingos Martins; Dores do Rio Preto; Fundão; Guaçuí; Guarapari; Ibatiba; Ibitirama; Iconha; Irupi; Itaguaçu; Itapemirim; Itarana; Iúna; Jaguaré; Jerônimo Monteiro; João Neiva; Linhares; Mantenópolis; Marechal Floriano; Marilândia; Mimoso do Sul; Montanha; Mucurici; Muniz Freire; Muqui; Pancas; Pedro Canário; Pinheiros; Piúma; Ponto Belo; Presidente Kennedy; Rio Bananal; Santa Leopoldina; Santa Maria de Jetibá; São Domingo do Norte; São Gabriel da Palha; São José do Calçado; São Mateus; São Roque do Canaã; Serra; Sooretama; Vargem Alta; Viana; Vila Pavão; Vila Valério e Vila Velha.

FEMININO:



Afonso Cláudio; Águia Branca; Alfredo Chaves; Alto Rio Novo; Apiacá; Baixo Guandu; Barra de São Francisco; Boa Esperança; Cariacica; Castelo; Colatina; Conceição da Barra; Conceição do Castelo; Domingos Martins; Guarapari; Ibatiba; Linhares; Marechal Floriano; Mimoso do Sul; Muniz Freire; Muqui; Pedro Canário; Rio Bananal; Santa Leopoldina; São Mateus; Serra; Sooretama; Vila Valério.