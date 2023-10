Estágio: Governo do Estado oferta mais de 1.300 vagas; confira

O Programa Jovens Valores, do Governo do Estado, está com mais de 1.300 vagas de estágio abertas, voltadas para estudantes dos Ensinos Médio, Técnico e Superior. Os interessados devem se inscrever pelo site www.jovensvalores.es.gov.br.

O estágio tem carga horária de 20 horas semanais, bolsa mensal no valor de R$ 689,96 e vale-transporte. O programa contempla mais de 70 formações, sendo os cursos de Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Jornalismo, Marketing, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo alguns dos mais demandados.

Para concorrer à vaga, o candidato precisa ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter vínculo empregatício. A seleção prioriza critérios socioeconômicos, listados no site do programa.

“Além de propiciar o aprendizado profissional, o estágio abre portas para o mercado de trabalho. É uma excelente oportunidade para quem deseja aprender novas habilidades, ampliar relações interpessoais e somar experiência em seu currículo”, ressaltou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

Serviço:

Oportunidades de estágio no Governo do Estado

Vagas para estudantes dos Ensinos Médio, Técnico e Superior

Bolsa mensal R$ 689,96 + vale transporte

Inscrições em www.jovensvalores.es.gov.br