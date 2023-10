GCM de Vitória realiza curso avançado de técnicas de armamento

Nesta semana, a Prefeitura com objetivo de modernizar ainda mais a Guarda Civil Municipal (GCM), de Vitória, realizou o treinamento com curso avançado e a atualização de técnicas operacionais que é uma regra dentro da corporação.

Esta semana, foram as equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) que passaram por mais uma especialização. Os 23 agentes que compõem o grupamento fizeram o curso de novas técnicas operacionais e uso avançado de armamento.

“Quando falamos sobre armas, este é o último recurso que um agente de segurança pública deve usar. Por isso, os treinamentos são rotineiros para que durante o trabalho, no dia a dia, o agente saiba quando utilizá-la e qual a maneira adequada”, pontua Erick Bada, coordenador da Romu e instrutor.

O curso teve 20 horas de aulas, sendo, em sua maioria, de prática e foi realizado no Sindicato dos Policiais Civis (Sindpol), na Serra. Durante a capacitação, as equipes da GCM participaram de simulados de situações de grande estresse. São testes que reúnem aplicação do conhecimento adquirido em cenários produzidos o mais próximo da realidade.

“As disciplinas deste curso trazem um detalhamento mais aprofundado sobre as armas, como sanar panes, o que qualquer equipamento está sujeito. Saber como solucionar essa pane durante uma situação de conflito é necessário para proteger a própria vida do agente e de terceiros”, pontua Bada.

Treinamento

Por ser uma área de atuação que demanda técnica e habilidade, a GCM passa frequentemente por cursos de capacitação.

“O dia a dia do agente requer conhecimento para agir em cenários variados. Os cursos mantêm os agentes atualizados com o que há de novo na área de segurança pública. As capacitações aperfeiçoam os agentes para atuarem em qualquer ocorrência, independente da gravidade, e sempre da maneira mais efetiva. É indispensável”, pontua Jacimara Camponez, gerente de Proteção Comunitária da GCMV.

Na última semana, por exemplo, 120 agentes de proteção comunitária passaram por treinamento de direção perigosa. Só em 2023, foram realizados 17 cursos para os mais de 400 agentes GCM de Vitória, todos organizados e supervisionados pela Gerência de Formação e Apoio Psicossocial (GFAP)

