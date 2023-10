Governo inicia construção e reforma de unidades policiais no interior do ES

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou, nesta quarta-feira (18), o início de obras em unidades policiais na Grande Vitória e no interior. Ao todo, são mais de R$ 25 milhões em investimentos. Serão construídas as sedes do Destacamento Policial Militar (DPM) do Bairro da Penha, em Vitória, e da 5ª Cia. do 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Jaguaré, além da reforma do DPM do bairro São Benedito, também na Capital. Também será construído o Centro de Treinamento e Capacitação de Bombeiros e Defesa Civil, na Serra.



“Tenho confiança que vamos seguir avançando na redução dos índices de homicídios e também de outros delitos no Espírito Santo. Os números refletem nosso trabalho, mas temos que ter continuidade de políticas públicas, sobretudo, na área de segurança que é complexa. Investimos em pessoal, infraestrutura, equipamentos e também no uso de tecnologia no combate à violência. As obras do DPM vão trazer mais segurança e condições de trabalho aos nossos militares”, disse Casagrande.



As intervenções serão realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Em Vitória, o Bairro da Penha vai receber um novo DPM, que vai contar com uma área destinada ao plantão policial, sala multiuso e áreas de apoio. O DPM de São Benedito será totalmente reformado, com serviços corretivos, substituição de pisos, forros e de áreas com rebocos danificados, além da revisão das instalações, climatização e pintura geral.



Foi autorizada a obra de construção da sede da 5ª Cia do 13º BPM em Jaguaré. O regime de contratação escolhido foi o RDC (Regime Diferenciado de Contratação), no qual a empresa vencedora do certame elabora o projeto e executa a obra. Serão investidos mais de R$ 3,5 milhões no edifício, que terá área total construída de 475 metros quadrados. A edificação terá pavimentos térreo e subsolo, recepção, área administrativa e operacional e videomonitoramento.



No município da Serra, será construído o Centro de Treinamento e Capacitação de Bombeiros e Defesa Civil. O bloco administrativo terá espaço para atendimento comunitário, salas de aulas, salas administrativas, alojamentos e refeitório. O bloco operacional terá locais para treinamento aquático, torre de treinamento em altura e oficina. Ambos serão utilizados tanto na capacitação dos profissionais quanto na criação de novos programas sociais idealizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES).



No total, serão 2.837,82 metros quadrados de área construída e mais de R$ 21 milhões investidos na capacitação dos bombeiros em formação.



“Sabemos da missão de grande relevância que os nossos militares da Polícia e dos Bombeiros têm. Por isso, é essencial que esses profissionais tenham condições dignas de trabalho para que possam prestar um serviço de boa qualidade ao cidadão. É o Governo do Estado trabalhando para aqueles cuja missão é proteger a sociedade”, destacou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.



Também estiveram presentes o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira; o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Santos Arruda; e o prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra.

