Homem considerado perigoso por praticar homicídios é preso em Rio Novo

A Polícia Civil (PC) de Cachoeiro e de Vargem Alta prendeu na tarde da última quarta-feira (25), por volta das 18h, um homem de 35 anos conhecido como “Smith”, que vinha sendo procurado há meses por envolvimento em três homicídios e uma tentativa ocorridos no Sul do estado, nos municípios de Cachoeiro e Vargem Alta.

De acordo com informações da PC, os investigadores conseguiram identificar dois locais onde o criminoso estaria se escondendo, nas zona rurais de Cachoeiro e Rio Novo do Sul. A partir disso, 12 investigadores das Delegacias Especializadas se deslocaram para os endereços, confirmando a presença do criminoso na localidade de Virgínia Nova, interior de Rio Novo do Sul.

O suspeito já havia escapado de duas tentativas de prisão feitas por policiais militares, além de dizer que “morreria mas não se entregaria”, porém, os investigadores da PC mapearam toda a região e suas possíveis rotas de fuga, conseguindo surpreendê-lo, sem que ao menos tivesse qualquer chance de reação. Ainda assim, o criminoso se embrenhou em uma densa mata que fica próximo à casa na qual se escondia, porém, não foi muito longe, tendo em vista que policiais civis que possuem conhecimento em matas realizaram o cerco e acabaram por capturá-lo, com vida, que é o objetivo fim, já que a Polícia Civil visa o encarceramento para que o investigado pague por seus crimes.

Leia também: Polícia Civil apreende drogas com apoio da PM em Guaçuí

Segundo os delegados Felipe Vivas, titular da DHPP e Rafael Amaral, titular da DPVA, o suspeito está sendo investigado por dois homicídios ocorridos em Soturno, nas datas de 26 de março e 31 de maio de 2023, um homicídio em Jaciguá, no dia 03 de setembro de 2023 e uma tentativa de homicídio no bairro Alto Novo Parque, no dia 17 de outubro de 2023, além de já ter cumprido pena por outros dois homicídios, uma lesão corporal seguida de morte e um roubo a mão armada, crimes pelas quais estava foragido do sistema prisional.

Com “Smith”, foi encontrado porções de crack, maconha e munições, motivo pelo qual foi apresentado ao teleflagrante para deliberação da autoridade policial.

O preso foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça.