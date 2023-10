Homem é baleado em frente a supermercado no bairro Novo Parque

Um homem foi baleado na tarde desta terça-feira (17), em frente a um supermercado localizado no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar (PM), o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que um indivíduo teria sido baleado em frente a um supermercado na Avenida José Rosa Machado, no mesmo bairro.

Militares foram ao local, constataram o fato e acionaram o Samu, que socorreu a vítima para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

A motivação do crime não foi esclarecida. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

