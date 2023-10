Homem é detido com arma de fogo após resistir abordagem em Mimoso do Sul

Durante um patrulhamento realizado na noite da última quinta-feira (12), a Polícia Militar (PM) avistou um suspeito portando uma arma de fogo em Mimoso do Sul.

De acordo com informações da PM, o homem estava sem camisa e com uma Pistola Taurus 380 na cintura andando pela Rua José dos Santos Coimbra, quando foi abordado pela equipe. Foi dada a ordem de colocar a mão na cabeça, porém, o suspeito não obedeceu e sacou a arma.

Para se defender, a equipe efetuou um disparo contra o suspeito, mas não foi atingido. Ele soltou a arma no chão e se identificou como sendo o cabo do Corpo de Bombeiros Militar. Ele informou que estava com a arma na cintura para inibir usuários de drogas que estavam próximo a sua residência.

Diante do fato, a arma foi apreendida pela Polícia Militar (PM) e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional do município.