Homem é preso e drogas são apreendidas pela PM em Atílio Vivácqua

A Polícia Militar (PM), prendeu na manhã desta segunda-feira (2), um homem e apreendeu drogas durante um patrulhamento realizado no bairro Saibreira, em Atílio Vivácqua.

De acordo com informações da PM, a equipe foi informada por um morador que homens tinham acabado de receber uma quantidade de drogas no beco em frente à uma quadra poliesportiva no mesmo bairro. A informação é que as drogas saíram de Cachoeiro de Itapemirim e que estava sendo preparada para a venda.

Diante das informações passadas, policiais militares se deslocaram até o local informado conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. A equipe avistou dois suspeitos saindo do beco à pé. Um dos indivíduos segurava uma sacola preta em uma das mãos e o outro possuía um objeto volumoso na cintura.

Leia também:

PM prende suspeito de usar moto roubada para efetuar assaltos em Itapemirim e Piúma

Mobilização nacional de combate à violência contra pessoa idosa no ES

Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos fugiram para o interior do beco, sendo que um deles retirou uma arma de fogo da cintura e correu com ela em mãos. Os militares seguiram os suspeitos que correram para quintais de várias residências.

Um dos indivíduos, ao tentar pular o muro de uma das casas, jogou a sacola no chão e foi alcançado pela equipe. Dentro da sacola foram encontrados 25 gramas de substância similar a cocaína. O suspeito alcançado foi identificado como sendo alvo de diversas denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas. O outro consegui fugir adentrando a área de vegetação próxima do local.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro.