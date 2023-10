Homem é preso suspeito de roubar e vender sacas de café em Mimoso do Sul

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (16), tentando vender sacas de café roubada para o proprietário de um comércio em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os militares foram acionados para irem até a Rua Maria Josefino de Rezende, onde o comerciante informou para a equipe que o suspeito estava vendendo uma saca e meia de café roubada. Ao desconfiar do produto, o comerciante resolveu verificar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e constatou o furto dentro da propriedade no horário antes da abertura do comércio.

Leia também:

Batida entre carro e caminhões mata um e deixa dois em estado grave na BR-101

Assaltante é morto durante assalto em joalheria no Centro de Iconha

O comerciante identificou sendo o mesmo suspeito do furto e, após o furto, o homem esperou a abertura do comércio para tentar vender a saca de café. O dono impediu que o suspeito fugisse do local e imediatamente ligou para a PM.

O suspeito do furto e a saca de café foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as medidas cabíveis.