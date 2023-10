Homem morre após cair de bicicleta no quintal de casa em Iconha

Um homem morreu na tarde do último domingo (29), após cair de bicicleta no quintal de casa no bairro Beira Rio, em Iconha, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), policiais militares foram acionados para irem até o Hospital de Iconha para verificar a informação de que um homem havia dado entrada após uma queda de bicicleta no quintal de uma residência.

No local, a equipe médica relatou que o homem estava no quintal da própria residência e ao realizar uma manobra com uma bicicleta, perdeu o equilíbrio, bateu a cabeça, tendo uma grave fratura craniana, morrendo ainda na casa.

Ele foi socorrido pelos familiares, porém, ao dar entrada no hospital já estava sem vida. O médico de plantão emitiu o atestado de óbito e o corpo liberado foi liberado para os familiares.