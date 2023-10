Homem tem corpo queimado ao manusear churrasqueira em Irupi

Um homem teve o corpo queimado enquanto usava uma churrasqueira de arado em Irupi, na região do Caparaó do Espírito Santo.

De acordo com informações do Núcleo de Operações e Transportes Aéreos (Notaer) a equipe foi acionada para socorrer na última quinta-feira (12), um homem que teve 20% do corpo queimado. A queimadura atingiu a face, o tórax posterior, cervical posterior e cervical anterior.

A equipe informou ainda que, apesar da gravidade do acidente, o homem estava lúcido e orientado. A vítima foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.