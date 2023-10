Idoso morre após passar mal e capotar com o carro em Apiacá

Atualização: A foto que constava na reportagem era de outro acidente e não o mencionado na matéria, que foi atualizada. Pedimos desculpas pelo equívoco.

Um idoso morreu nesta quinta-feira (26), após passar mal dirigindo e capotar com o veículo no município de Apiacá, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a guarnição foi acionada por populares informando sobre um possível acidente que aconteceu no contorno saindo para Mimoso do Sul, envolvendo um idoso morador de Apiacá.

Segundo a PM, ao chegarem no local, já estava presente a ambulância do Samu e o fato não se tratava de um acidente. Os militares relataram que o senhor José dirigia seu veículo Fiat Strada quando passou mal e parou as margens da rodovia próximo ao guard rail da pista. Populares que passavam pelo local acionaram o Samu e a Polícia Militar (PM).

A vítima chegou a ser socorrida até o Hospital José Monteiro, em Apiacá, pois ainda apresentava sinais vitais. Ao dar entrada na unidade de saúde, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O Veículo foi entregue aos familiares pois não havia nenhuma restrição.