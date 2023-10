Incentivo a políticas públicas para idosos é aprovado no ES

Os deputados aprovaram, na sessão ordinária híbrida da última quarta-feira (4), matéria que incentiva os municípios a elaborarem políticas públicas para o bem-estar do idoso. O Projeto de Lei (PL) 398/2023, assinado por João Coser (PT), foi acatado após receber aval das comissões reunidas de Justiça, Direitos Humanos, Saúde e Finanças.

O relator da proposta, Tyago Hoffmann (PSB), não viu impedimentos à iniciativa e avaliou que ela não apresenta “custo efetivo de alto impacto para as finanças” do Estado. Além dele, o próprio autor e os parlamentares Engenheiro José Esmeraldo (PDT), Delegado Danilo Bahiense (PL), Bispo Alves (Republicanos) e Janete de Sá (PSB) se manifestaram a favor.

“O projeto Cidade Amiga do Idoso tem como objetivo incentivar a formulação de políticas públicas”, frisou Coser. O petista cobrou políticas “mais arrojadas” para o público-alvo e revelou que tentará convencer o governo a firmar parcerias com prefeituras, diante da boa condição econômica do Estado. Janete pediu atendimento mais humanizado aos idosos, sobretudo nos órgãos públicos.