Inclusão de surdos no ES vira alvo de debate no Poder Legislativo

A inclusão social das pessoas surdas será tema em pauta na terça-feira (3), às 11 horas, na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa (Ales). Para além do debate sobre intérpretes e tradutores da Língua Brasileira de Sinais (Libras), o representante da Associação Nacional dos Surdos Oralizados (Anaso), Almir Lopes Amado Júnior, adianta que as demandas envolvem atendimento para o surdo oralizado, inclusão no sistema de ensino e acesso a tecnologias assistivas, como aro magnético.

Além da Anaso, também foram convidados representante da Associação dos Profissionais Tradutores e Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais do Espírito Santo (Apiles), a Associação de Integração dos Surdos de Vitória (Asurvi) e a Federação Desportiva dos Surdos do Estado do Espírito Santo (FDSES). A professora de Português e Libras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Flávia Machado também deve participar dos trabalhos. Na sessão ordinária da última terça-feira (26) ela fez uma fala sobre a inclusão de pessoas surdas.