Inteligência emocional é tema de palestra do Dia Nacional da GCM

Apesar da semana curta em razão do feriadão, a Guarda Municipal de Vitória (GCMV) deu início, na última quarta-feira (11), a uma sequência de palestras sobre inteligência emocional, voltada ao seu efetivo.

Mais do que nunca, a saúde da mente e dos sentimentos tem sido tema recorrente após a pandemia da Covid-19 e pelo dia a dia de situações extremas a que o efetivo está exposto.

O evento é alusivo ao Dia Nacional da Guarda Municipal, celebrado no dia 10 de outubro. A palestra “Construindo Relações Positivas com a Comunidade: Comunicação, Inteligência Emocional e Descompressão” foi ministrada pela professora, psicóloga e especialista em saúde mental, Gina Strozzi.

“Destacamos a importância da comunicação eficaz, da inteligência emocional e das práticas de descompressão para fortalecer as relações. Levamos para os agentes como aplicar esses conceitos nas suas áreas de atuação”, pontua Strozzi.

As palestras são restritas aos agentes da Guarda Municipal de Vitória e têm como objetivo aperfeiçoar a qualidade do serviço prestado. “A Guarda é formada por pessoas e esse potencial humano precisa ser cuidado. A atividade de segurança pública e viária demanda não somente de técnicas como também de equilíbrio, pois os agentes vivem diariamente situações de extremos”, observa Amarílio Boni, secretário de Segurança Urbana.

A palestra foi organizada pela Gerência de Formação e Apoio Psicossocial (GFAP) da Guarda Municipal. “A saúde mental sempre foi vista como um tabu na sociedade, assim refletindo nas instituições de segurança. Neste momento estamos oportunizando esta discussão e cuidado com os nossos servidores”, observa Renata Zanotelli, gerente da GFAP.

Ao todo, serão seis turmas distribuídas ao longo do mês de outubro. “A ideia aqui é equipar os guardas municipais com as habilidades e estratégias necessárias para desenvolver relacionamentos positivos e produtivos com a comunidade em que atuam”, observa a psicóloga e pedagoga, Gina Strozzi.

