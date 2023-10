Marataízes: salva-vidas resgatam banhista desacordado na Lagoa do Sirí

Três homens precisaram ser resgatados do mar de Marataízes, após um princípio de afogamento na Lagoa do Sirí, nesta sexta-feira (13).

Imagens divulgadas por salva-vidas do Salvamar Litoral Sul mostram o momento em que um dos banhistas é resgatado ainda desacordado. Ele foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O Corpo de Bombeiros informou que não atuou nessa ocorrência. As polícias Civil e Militar também não foram acionadas.

Testemunhas apontam que ao perceber o homem se afogando, os outros dois amigos entraram na água para tentar socorrê-lo, mas não obtiveram sucesso e também precisaram ser resgatados. Informações preliminares apontam que ambos passam bem.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.