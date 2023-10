Marataízes: shows e oficinas culinárias agitam 21ª Festa do Abacaxi

A Prefeitura Municipal de Marataízes anunciou a programação da tradicional 21ª Festa do Abacaxi, com quatro dias de shows, gastronomia e premiações. O evento acontece do dia 26 a 29 de outubro, no campo de Brejo dos Patos.

A abertura oficial do evento será às 19h, com show de Carlos Queiroz. Ás 21h, a diversão fica por conta de Valesca Mayssa. A festa também contará com uma praça de alimentação.

Confira às atrações:

Quinta-feira 26/10

19:00hs: Abertura da Praça de Alimentação e show de Carlos Queiroz

21:00hs: Show de Valesca Mayssa

Sexta-feira 27/10

18:00hs: Abertura da Praça de Alimentação

19:00hs: Banda Agitaê

21:00hs: Flesh Martins

23:00hs: Salvador

Sábado 28/10

11:00hs: Abertura da Praça de Alimentação

12:00hs: Oficina Gastronômica Culinária do Abacaxi

14:00hs: Sensasamba

16:00hs: Art Samba

19:00hs: Concurso do Abacaxi

20:00hs: Concurso Rainha do Abacaxi

22:00hs: Gabriel e Edivaldo

00hs: Show de Henrique e Diego

Domingo 29/10

08:00hs: Passeio Ciclístico com saída do Palácio das Águias

10:00hs: Chegada dos Ciclistas Com Show da Banda Soul Nice

10:00hs: Abertura da praça de Alimentação

12:00hs: Oficina gastronômica

14:00hs: Sué

16:00hs: Ricardão do Forró

19:00hs: Juma Gamel

21:00hs: Barrozinho

23:00hs: Matheus Montana