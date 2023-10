Marataízes unifica centrais de videomonitoramento e emergência da GCM

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, decidiu unificar as Centrais de Videomonitoramento e de Emergências da Guarda Civil Municipal. A decisão envolve a implementação do acompanhamento via videomonitoramento dos atendimentos das chamadas de emergência recebidas através do número 153, ou do novo número (28) 3520-6737.

“A nossa ideia é trazer mais segurança para o agente de segurança, seja da Guarda Municipal ou da Polícia Militar, uma vez que trabalhamos juntos, além de aumentar cada vez mais a atuação com uso do serviço de inteligência, com um reconhecimento prévio da situação realizado pelos operadores do videomonitoramento”, afirmou o secretário Weliton Silva.

O videomonitoramento desempenha um papel fundamental nas ações da Guarda Civil Municipal em Marataízes, no auxílio das forças de segurança na prevenção de crimes, na coleta de evidências em investigações, no monitoramento de multidões em eventos públicos, no controle de tráfego e na resposta rápida a emergências.